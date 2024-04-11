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توزيع 5000 دولار عيدية العيد على المسافرين بمطار حمد الدولي

2024/04/11

نشرت الخطوط الجوية القطرية مقطع فيديو يظهر توزيع عيدية العيد على المسافرين بمطار حمد الدولي .

واحتفلت الناقل الوطني مع المسافرين بعيد الفطر المبارك مع المسافرين، بهدايا عبارة عن قسائم شرائية من السوق الحرة بالمطار، بقيمة 5000 دولار .

وأشاد المسافرون بمبادرة توزيع هدايا العيد، وبالخدمات المقدمة من المطار وسهولة الإجراءات والرحلات ومرافق المطار.

الشرق القطرية

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