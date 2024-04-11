لماذا تبدأ أسماء بعض المناطق في قطر بـ “أم” مثل “أم صلال”؟





أوضح الباحث والخبير في التراث القطري عتيق السليطي أن تسمية بعض المناطق القطرية وبدايته بكلمة “أم” له أسباب، وليس عبثاً.

وقال السليطي – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – إن كلمة “أم” بمعنى “ذات”، مثل أم الشبرم وأم صلال وأم باب، مشيراً إلى أن “أم صلال” بمعنى ذات الصخور الكبيرة القوية الصلدة.

وأوضح أن تسمية “أم باب” بمعنى “ذات الباب” لأن الطريق المؤدي لها كان بين مرتفعين فكأن هذه الفجوة بين المرتفعين تمثل باباً، وكذلك تسمية “أم الشبرم” لأن فيها شجر الشبرم .

وأشار إلى أنه هكذا تأتي بقية الأسماء، حيث إن أسماء المناطق في قطر لها أسباب تراثية وهي ليست مسميات عبثية .

على جانب آخر، أوضح الباحث عتيق السليطي الفرق بين الفالة القديمة للعيد والفالة الحديثة ، لافتاً إلى أن كلمة “فالة” تأتي من التفاؤل، ومشيراً إلى أن الفالة القديمة كانت تحتوي على أصناف الحلوى والرهش والزلابية والبلاليط والساقو، أما الفالة الحديثة فأدخلت عليها بعض الأصناف مثل المكنتوش والخوخ والكرز والكيك .

الشرق القطرية