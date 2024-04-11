بالصور والفيديو .. “عيد الجيش” ترك يستقبل البرهان في أروما والقائد يزور جرحى العمليات في القضارف

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم لمحلية أروما بولاية كسلا ضمن جولاته الولائية.

وكان في إستقباله ناظر عموم قبائل الهدندوة الناظر محمد الامين ترك وقيادات المنطقة وجموع من المواطنين تدافعوا لاستقباله وتقديم التهاني في مشهد عفوي.

وهنأ رئيس مجلس السيادة المواطنين بعيد الفطر المبارك ، ممتدحاً الجهود المبذولة من أبناء الشرق في دعم ومساندة القوات المسلحة والقتال معاها في خندق وأحد من أجل سيادة ووحدة السودان وسلامه أراضيه.