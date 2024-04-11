شاهد بالفيديو .. همشكوريب تهتف “سير سير يا البرهان”





استقبال كبير وجده رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وهو يتفقد خلاوي همشكوريب ضمن زيارته للولايات الشرقية.

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك وصل البرهان إلى همشكوريب حيث استقبله طلاب الخلاوي بالتكبير والتهليل وهتاف “سير سير يا البرهان”.

وخاطب القائد العام الحضور معلناً اقتراب النصر في معركة الكرامة، ووجه تحيته للشيخ سليمان بيتاي ولكل القائمين على أمر الخلاوي مشيداً بجهودهم العظيمة، ومطالباً إياهم بكثرة الدعاء لنصرة السودان على أعدائه.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”