طبيبة قلب: لا يوجد إنسان لا يعانى من تصلب الشرايين – فيديو





تصلب الشرايين من الأمراض المنتشرة بين كبار السن وتسبب مضاعفات خطيرة أبرزها جلطات المخ والقلب وللأسف هى إصابات تهدد حياة صاحبها.

وأسباب تصلب الشرايين متعددة، وينبغي اكتشافها في مراحل مبكرة لبدء العلاج الملائم وتجنب المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة.

وتوضح الدكتورة جميلة نصر، أستاذة أمراض القلب ورئيسة المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، خلال لقاء مع فيتو، أن تصلب الشرايين يصيب الجميع، باستثناء الأطفال، نتيجة لأسلوب الحياة غير الصحي، حيث تتراكم الدهون على الشرايين مع التقدم في العمر، ما يعيق تدفق الدم.

وأشارت إلى أن تصلب الشرايين يشكل مخاطر على الصحة لا تقتصر على القلب فقط، بل يمكن أن يؤثر على المخ وأجزاء أخرى من الجسم. ولتجنب الإصابة به، ينبغي تناول طعام صحي خالي من الدهون، وممارسة الرياضة يومياً للحفاظ على الصحة.

بوابة فيتو