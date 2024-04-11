سالم العثمان: النصر يعاني من انتهاء صلاحية بعض لاعبيه





قال سالم العثمان، مدير الكرة السابق بالنصر، إن الأخطاء التحكيمية من قِبَل الحكم محمد الهويش، أدَّت بشكلٍ مباشرٍ إلى خسارة النصر أمام الهلال في السوبر السعودي.

وفي مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-1، وذلك في لقاء أُقيم مساء الإثنين الماضي على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

صرّح العثمان لصحيفة “الرياضية” السعودية بأن الهدف الذي سجّله النصر قبل نهاية الشوط الأول كان صحيحًا، حيث كان كريستيانو رونالدو في وضعية خلفية تحجب الرؤية عن الحارس ياسين بونو.

وعبّر سالم عن رأيه بأن هناك حالة طرد واضحة كان يجب التعامل معها بخصوص سافيتش، إضافة إلى الركلة التي تلقاها رونالدو من الخلف من علي البليهي قبل حدوث طرد النجم البرتغالي. وأشار العثمان إلى ضرورة مراجعة المدرب لويس كاسترو لاعتماده على بعض اللاعبين الذين رأى أن صلاحيتهم قد انتهت، مع التركيز على اللعب الجماعي وتجنب التمركز حول رونالدو في كل الهجمات.

وبالنسبة لأضعف نقطة لفريق النصر، أشار إلى تكرار الأخطاء الدفاعية التي يجب التعامل معها بشكل فعّال، معبرًا عن سعادته بعودة الحارس أوسبينا إلى مستواه الطبيعي، مما سيساهم في حل مشكلة الدفاع.

وختم: “تذبذب مستويات النصر الموسم الجاري، في مقدمتها الأخطاء الدفاعية، إضافةً إلى الإصابات التي نحرت الفريق، فلم أشاهد مباراةً للنصر الموسم الجاري وهو مكتملُ الصفوف، ومن آخر غياباته المؤثرة بسبب الإصابة المهاجم الهداف أندرسون تاليسكا”.

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