بمشاركة فيرجسون وكانتونا.. فشل مفاجئ لصفقة بيلينجهام





كشف بريان روبسون، لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أن مواطنه جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الشياطين الحمر، قبل بضع سنوات.

روبسون ذكر أنه شارك في جلسة مع والدي بيلينجهام والسير أليكس فيرغسون وأسطورة مانشستر يونايتد، إريك كانتونا، لمناقشة صفقة اللاعب الشاب وقتها مع برمنغهام سيتي.

وفي حديثه مع صحيفة “تيليجراف” البريطانية، قال روبسون: “كانت تجربة مخيبة للآمال حقًا بالنسبة لبيلينجهام. كاننا في مدينة الرياضة ووصل السير أليكس فيرغسون مبكرًا، والتقيت أنا وكانتونا باللاعب ووالديه وتحدثنا”.

وأضاف: “كان من المتوقع أن يوقع لمانشستر يونايتد.. لكن عملي مع كانتونا لم يأتِ بنتيجة، حيث انتقل إلى بوروسيا دورتموند رغم توقعنا بأن الصفقة ستكون لصالح مانشستر يونايتد”.

بيلينجهام انضم إلى صفوف دورتموند في صيف عام 2020 مقابل 30 مليون يورو، على الرغم من الأنباء التي أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا براتب أعلى لللاعب.

كووورة