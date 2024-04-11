الامم المتحدة والقوة المشتركة تبحثان تقديم مساعدات عاجلة لنازحي دارفور





عقد وفد الأمم المتحدة الزائر إلى ولاية شمال دارفور حاليا برئاسة السيد طوبى هاورد نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان عقد لقاءا أمس ” الثلاثاء” بمقر لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفاشر مع قيادات هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح برئاسة الفريق جمعه محمد حقار وفي حضور كل من الفريق عبود آدم خاطر والفريق تجاني الضهيب واللواء أحمد عبدالكريم قرنوف. وبحث الجانبان كيفية تنفيذ خطة تقديم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب باقليم دارفور بصورة عاجلة.

وأمن اللقاء على ضرورة توفير التأمين اللازم لقوافل المساعدات الإنسانية من نقطة انطلاقها وحتي وجهتها النهائية، حيث أكد وفد الأمم المتحدة بأنهم على استعداد للدفع بتلك المساعدات الإنسانية فورا إلى مستحقيها بجميع ولايات دارفور انطلاقا من الفاشر. وعبر نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان عن تقديره للادوار التي تقوم بها قيادات الكفاح المسلح من أجل تأمين مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي غادر موظفوها ألفاشر مع بداية الحرب، وظلت تلك المقرات في الحفظ والصون ما يؤكد مصداقية قوة الكفاح المسلح في تأمين المؤسسات التي تخص الدولة والمنظمات والمدارس والأسواق وحتي المنازل. ومن جانبه دعا الفريق حقار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية إلى البدء في مزاولة عملها الانساني فورا نسبة لأن إنسان دارفور بات في حاجة ماسة إلي الغذاء والماء والصحة وغيرها من المستلزمات، مشيرا الي ضرورة التحسب لموسم الخريف الذي قد يصعب من حركة الشاحنات الكبيرة. إلى ذلك أكد الفريق خاطر عضو هيئة قيادة القوة المشتركة في اللقاء جاهزية القوة المشتركة لتوفير التأمين الكامل لحركة سير قوافل المساعدات الإنسانية من معبر الطينة إلي الفاشر و من الدبة إلي الفاشر .

سونا