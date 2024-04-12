تحذير من صدمات السكر بسبب كحك العيد





أعطت الدكتورة مروة شعير، أستاذة مساعدة في مجال التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عدة نصائح هامة لتفادي الإصابة بمرض السكري خلال فترة العيد.

وأشارت الدكتورة شعير خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الضرر الذي يمكن أن يسببه تناول الكحك والبسكويت لا ينحصر فقط في زيادة الوزن، بل الخطر الأكبر هو الإصابة بمرض السكري.

وأوضحت أن العديد من الأشخاص في مرحلة ما قبل السكري، ولو قاموا بتغيير عاداتهم الغذائية وتجنبوا تناول الحلويات في الصباح مثل الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، فإنهم قد يحمون أنفسهم من الإصابة بمرض السكري. وأكدت على أن الاستمرار في تناول الأطعمة غير الصحية مثل المشروبات الغازية والشوكولاته طوال اليوم يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

وأوصت أستاذة التغذية بتناول الكحك بشكل صحي، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يساعد في تجنب صدمة السكر.

القاهرة 24