الادارة العامة للجوازات والهجرة تنظم برنامج معايدة للمواطنين العائدين من الخارج بمطار بورتسودان الدولي – صور

العميد شرطة بابكر اونور محمد اسماعيل ممثل الادارة العامة للجوازات والهجرة اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) ان البرنامج يأتي في اطار البرامج والخطط التي تنفذها الادارة العامة للجوازات والهجرة تجاه المواطنين العائدين للبلاد وهو برنامج اجتماعي يهدف لاستقبالهم وهم عائدون الى وطنهم ، مضيفا ان البرنامج وجد ارتياحا كبيرا لدي المواطنين الذين اكدو ان عودتهم تأتي حبا وتقديرا للوطن العزيز ولايمكن ان يتخلو عنه ، مشيدين بروعة الاستقبال وبالورود واعلام السودان التي زادت من انتمائهم للوطن ، مضيفا ان الادارة العامة للجوازات والهجرة لن تألو جهدا في انفاذ كافة برامجها الاجتماعية والتوعوية عبر ادارة الاعلام.