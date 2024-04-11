سياسية
الادارة العامة للجوازات والهجرة تنظم برنامج معايدة للمواطنين العائدين من الخارج بمطار بورتسودان الدولي – صور
تحت اشراف ومتابعة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة نظمت الادارة العامة للجوازات والهجرة اليوم بمطار بورتسودان الدولي برنامج معايدة للمواطنين العائدين للبلاد من الخارج.
العميد شرطة بابكر اونور محمد اسماعيل ممثل الادارة العامة للجوازات والهجرة اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) ان البرنامج يأتي في اطار البرامج والخطط التي تنفذها الادارة العامة للجوازات والهجرة تجاه المواطنين العائدين للبلاد وهو برنامج اجتماعي يهدف لاستقبالهم وهم عائدون الى وطنهم ، مضيفا ان البرنامج وجد ارتياحا كبيرا لدي المواطنين الذين اكدو ان عودتهم تأتي حبا وتقديرا للوطن العزيز ولايمكن ان يتخلو عنه ، مشيدين بروعة الاستقبال وبالورود واعلام السودان التي زادت من انتمائهم للوطن ، مضيفا ان الادارة العامة للجوازات والهجرة لن تألو جهدا في انفاذ كافة برامجها الاجتماعية والتوعوية عبر ادارة الاعلام.
العميد شرطة مهدي الصديق مدير جوازات مطار بورتسودان الدولي اشاد بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والادارة العامة للجوازات والهجرة في ترقية وتطوير العمل الهجري وتوفير معينات العمل خاصة بمطار بورتسودان الدولي ، مشيرا الي تسهيل وتبسيط كافة الاجراءات الهجرية الخاصة بمغادرة وعودة المواطنين من خلال منسوبي الادارة من الضباط وضباط الصف الذين يعملون بتناغم بهدف راحة المواطن.
الرائد شرطة سارة سيف الدين مديرة الاعلام بالادارة العامة للجوازات ابانت ان البرنامج يأتي للترحيب واستقبال العائدين للبلاد وان ادارة الجوازات بجانب عملها الراتب في تقديم خدماتها الهجرية تسعي لانفاذ برامج اجتماعية تعزز من قيمة حب الوطن والدفاع عنه ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري والمقاومة الشعبية لصظ عدوان المليشيا المتمردة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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