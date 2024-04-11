توسيع العمليات .. تحليق كثيف للطائرات الحربية التابعة للجيش في سماء أم درمان، والدعم يتوعد مناوي وجبريل





قالت مصادر “الشرق” بأن الجيش وسع من عملياته الحربية جنوب وغرب أم درمان، وبأن هنالك تحليق كثيف للطائرات الحربية التابعة للجيش في سماء أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع بأن قوات مناوي وجبريل هدف مشروع لقواتنا في كافة المحاور والجبهات.

وأعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة خروجها من حالة الحياد وأكدت مشاركتها في عمليات فتح الطرق والمعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور وقتال كل من يعترض طريق إيصالها.

الشرق للأخبار