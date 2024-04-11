رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يتلقى التهاني من ضباط قوات الشرطة – صور

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه ببورتسودان اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من السادة ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة برئاسة الفريق شرطة خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام والفريق بحري إبراهيم جابر مساعد القائد العام .

المكتب الصحفي لشرطة السودان