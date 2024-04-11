قائد الفرقة الأولي: القوات المسلحة تتقدم بمهنية وثبات لتحرير مدني





أكد اللواء ركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولي مشاة بولاية الجزيرة أن القوات المسلحة تتقدم بمهنية وثبات لتحرير ولاية الجزيرة من المليشيا المتمردة وبشريات النصرإقتربت كثيرا” .

وتلقى قائد الفرقة الأولى للمشاة، السيد الطاهر إبراهيم الخير، الذي يشغل أيضًا منصب والي الجزيرة، والسيد محمد فضل المولى أبوسالف، وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، تهاني عيد الفطر المبارك من قبل إدارات المناطق المحلية في المناقل، بالإضافة إلى الشخصيات الرياضية والمقاومة الشعبية. وتم ذلك في حضور مجموعة متنوعة من المشاركين.

وفي كلمته، دعا والي الجزيرة الإدارات المحلية والمقاومة الشعبية وجميع من يسعون للحفاظ على الأمن والاستقرار إلى التلاحم وتوحيد الجهود. كما دعا إلى تعزيز الوعي الأمني ومراقبة الظواهر المشبوهة ودعم القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وحماية الوطن من الأخطار الداخلية والخارجية.

وأكد والي الجزيرة أن الجهود المشتركة تسهم في تعزيز معركة الكرامة والحفاظ على أمن البلاد. وقدم تعازيه لأسر الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه حان وقت نهاية المليشيا والجماعات الإرهابية التي تهدد أمن الوطن.

سونا