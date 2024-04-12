لجنة لرصد جرائم المعلوماتية بولاية كسلا





صدر قرار من الوالي المكلف لولاية كسلا، السيد محمد موسى عبد الرحمن، بتشكيل لجنة لرصد جرائم المعلوماتية، حيث ترأسها ممثل عن النيابة العامة.

تم تشكيل اللجنة وفقًا لقرارات اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (4) في الاجتماع الدوري رقم 13 لعام 2024م. وضمت اللجنة ممثلين عن إدارتي المباحث والجوازات والهجرة، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.

حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراقبة الأمن المعلوماتي في الولاية، وذلك من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن المثيرين للفتن والقبض على مرتكبي جرائم المعلوماتية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع دعم ميداني من قوة الخلية الأمنية. ومن بين مهام اللجنة أيضًا رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية عبر رئيس النيابة العامة.

ومنح القرار اللجنة الحق في تشكيل مجموعة عمل فنية من الأجهزة النظامية في الولاية لمساعدتها في أداء مهامها.

سونا