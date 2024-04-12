الامم المتحدة والقوة المشتركة تبحثان تقديم مساعدات عاجلة لنازحي دارفور





في زيارتهم الحالية إلى ولاية شمال دارفور، عقد وفد الأمم المتحدة، برئاسة السيد طوبى هاورد، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، لقاءً يوم الثلاثاء في مقر لجنة وقف إطلاق النار الدائم بمدينة الفاشر. وشمل اللقاء قيادات هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، برئاسة الفريق جمعة محمد حقار، بحضور الفريق عبود آدم خاطر، والفريق تجاني الضهيب، واللواء أحمد عبدالكريم قرنوف.

تناول اللقاء مناقشة كيفية تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة للنازحين والمتضررين من الحرب في إقليم دارفور بشكلٍ عاجل.

وأمن اللقاء على ضرورة توفير التأمين اللازم لقوافل المساعدات الإنسانية من نقطة انطلاقها وحتي وجهتها النهائية، حيث أكد وفد الأمم المتحدة بأنهم على استعداد للدفع بتلك المساعدات الإنسانية فورا إلى مستحقيها بجميع ولايات دارفور انطلاقا من الفاشر. وعبر نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان عن تقديره للادوار التي تقوم بها قيادات الكفاح المسلح من أجل تأمين مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي غادر موظفوها ألفاشر مع بداية الحرب، وظلت تلك المقرات في الحفظ والصون ما يؤكد مصداقية قوة الكفاح المسلح في تأمين المؤسسات التي تخص الدولة والمنظمات والمدارس والأسواق وحتي المنازل.

وجه الفريق حقار دعوة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للبدء في تقديم المساعدات الإنسانية على الفور، نظرًا للحاجة الملحة لسكان دارفور إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع موسم الخريف المقبل، الذي قد يعقّد حركة الشاحنات الكبيرة.

في السياق نفسه، أكد الفريق خاطر، عضو هيئة قيادة القوة المشتركة، جاهزية القوة المشتركة لتأمين حركة قوافل المساعدات الإنسانية من معبر الطينة إلى الفاشر، ومن الدبة إلى الفاشر.

سونا