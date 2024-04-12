العاملون بالدولة يهنئون رئيس مجلس السيادة وحكومته بمناسبة عيد الفطر





وجه السيد أحمد علي عبد الرحمن، وزير العمل والإصلاح الإداري، بالنيابة عن موظفي الدولة، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، ونائبه، وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء وحكومته، وقادة القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، ومدير جهاز المخابرات، ووزير الإعلام والناطق الرسمي. كانت الرسالة تضمنت:

“إلى سعادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الشعب المسلحة، وسعادة الفريق مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة.”

أصحاب السعادة أعضاء مجلس السيادة. السيد/ رئيس مجلس الوزراء الموقر واعضاء حكومته من الوزراء والولاء. السيد/ الامين العام لمجلس السيادة. السيد/ وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي . سعادة الفريق اول / محمد ابراهيم مفضل رئيس جهاز المخابرات العامة. السادة/قادة قوات الجيش والقوات النظامية والمستنفرين والضباط وجنودنا البواسل. المواطنين الكرام. نيابة عن العاملين بوزارة العمل والإصلاح الاداري نتقدم اليكم بالتهاني الحارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا ونحن اصحاء واقوياء. وتقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة .

ونسأل العلي القدير أن يبلغنا رمضان القادم ونحن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار. ونتضرع للمولي عز وجل أن ينصرنا على الاوباش المرتزقة ومن عاونهم ومن يقف معهم بالخارج ويساندهم من الداخل وان يغلغلهم ويعذبهم ويشردهم ولا يترك فيهم صغيرا او كبيرا الا وان اذله الله وفضحه ويخسف به الأرض. عيد سعيد وعمر مديد ونتمني ان يرزقنا الله وفي هذه الايام المباركات عودة كل شبر دنسه هؤلاء الأعداء الى حضن وطننا الحبيب.

وان يتحقق السلام الذي تنشده قواتنا المسلحة ومن خلفها شعبنا الصامد.

العار والهزيمة لاعداءنا واعداء السودان والخونة والمارقين . وعاش السودان حرا بقيادة جيشه وشعبه.

سونا