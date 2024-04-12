مشروب يُصلح ما يفسده كعك العيد.. تعرف عليه





أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أن تناول الحلبة المنبتة أو مشروب الحلبة يساعد في تخفيف الأضرار الناجمة عن تناول كحك العيد بكميات كبيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “في فترة العيد، يمكن أن تكون الحلبة المنبتة أو مشروب الحلبة خيارا جيدا لمكافحة أضرار كعك العيد. ويمكن أن يساهم تناول مشروب الحلبة بانتظام خلال أيام العيد في التخفيف من التأثيرات السلبية لكعك العيد.”

وأشار إلى أن الحلبة تحتوي على مادة “الجلاكتوفتان” التي تساعد في خفض مستوى السكر والكوليسترول، وتحتوي أيضًا على ألياف تساعد في امتصاص الدهون، بالإضافة إلى “حمض الاجانيين” الذي يعزز الهضم.

وأوضح أن مشروبات مثل القرفة والشاي الأسود والقهوة السادة يمكن أن تساعد في هذا السياق أيضًا، إلى جانب ممارسة رياضة المشي.

المصري اليوم