وجدي صالح: كم هو مؤلم أن يأتي هذا العيد وبلادنا تعيش هذه الحرب اللعينة





قال وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي كم هو مؤلم أن يأتي هذا العيد وبلادنا تعيش هذه الحرب اللعينة.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد شاندي عثمان بأنه حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمرة ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف بما في ذلك العنف الجنسي ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم، وأن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمة قانوناً بحماية المدنيين لكنها لم تبدِ التزاماً جاداً في هذا الصدد.

الجزيرة – السودان