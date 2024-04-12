سياسية
البرهان في أمدرمان والعطا في استقباله بمناسبة عيد الفطر المبارك
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة أم درمان في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان في استقباله في قاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا.
وقدم تهاني العيد لقادة وضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات بحضور عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا و والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول مبرغني ادريس سليمان.
إعلام القوات المسلحة
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