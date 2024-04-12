البرهان في أمدرمان والعطا في استقباله بمناسبة عيد الفطر المبارك

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة أم درمان في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان في استقباله في قاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا.