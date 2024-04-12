شاهد بالفيديو.. ياسر العطا “عينك فوقو تركب فوقو” وسيتم فتح كل طرق الخرطوم





قال عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا بأن الجيش تحرك من 10 محاور لاسترداد ولاية الجزيرة وثلاثة محاور أخرى لدخول الخرطوم بحري.

وأضاف العطا خلال مخاطبة قوات العمل الخاص في أمدرمان بأنه سيتم فتح كافة طرق الخرطوم خلال الأيام القادمة، وهذه ليست أسرار عمليات لكن نقول: “عينك فوقو تركب فوقو”.

وهنأ العطا القوات بعيد الفطر المبارك، وحياهم على صمودهم وجسارتهم في معركة الكرامة، واستبسالهم في الزود عن الوطن.

وهتف الجنود بقوة عندما أخبرهم ياسر العطا بشوق القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة للقاهم، ووعدهم بأنهم سيأتي إليهم قريباً.

وتعهد العطا بتحمل المسؤولية كاملة تجاه أسر الشهداء، وقال بأن هذا وعد قطعه على نفسه.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة من قطاعات الشعب السوداني ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.