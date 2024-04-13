شاهد بالفيديو.. بعد لقاء جمعه به.. نجم السوشيال ميديا “الشكري” يطلب من القائد الميداني للدعم السريع “ياجوج وماجوج” أن يكتب له وصيته الأخيرة قبل “جغمه” على يد الجيش..تعرف على وصيته التي قالها!!





استضاف نجم السوشيال ميديا السوداني الشهير “الشكري” عبر منصته المتابعة عبر تطبيق “تيك توك الشهير” أحد القادة الميادنيين للدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد مازح “الشكري” القائد الميداني للدعامة “ياجوج وماجوج” وطلب منه بسخرية أن يمنحه بعض من السيارات التي قاموا بالاستيلاء عليها.

كما طلب منه مده بوصيته الأخيرة قبل “جغمه” على يد الجيش, “ياجوج وماجوج” رد ضاحكاً بأن وصيته الأخيرة: (الفلول ما يخلوهم نهائي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين