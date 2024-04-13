البرهان يتفقد عددا من المستشفيات بأمدرمان – صور





أثناء زيارته لمدينة أمدرمان، تفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، مستشفى النو التعليمي ومستشفى الوالدين برفقة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

وقدّم البرهان تقديره للعاملين في المستشفيات على جهودهم وإصرارهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما استمع إلى شرح حول الوضع العام داخل المستشفيات.

ثمَّ قام بزيارة المرضى من المواطنين والجرحى والمصابين في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، وتفقد المنشآت الطبية في المستشفيات، معبّراً عن توجيهه ببذل أقصى جهد لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المرضى.

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