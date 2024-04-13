المدير التنفيذي لمحلية سنجة يوضح احداث طائرة الانتنوف بمحيط محلية سنجة





أوضح ناصر عبد الله ناصر، المدير التنفيذي لمحلية سنجة ورئيس لجنة أمن المحلية، أن الحوادث التي شهدتها مناطق خلوية حول مدينة سنجة أمس ناتجة عن احداثيات خاطئة من طائرة الاستطلاع. وقد تسببت هذه الأحداث في وفاة شخصين ونفوق أربعة رؤوس من الأغنام بالقرب من منطقة حريري شمال مدينة سنجة.

وعبر المدير التنفيذي عن تعازيه لأرواح المتوفين، مؤكدًا أن الجهات المختصة قامت بأداء واجبها المهني وأصدرت بيانها بشأن الحادثة، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة ولا يوجد ما يشكل تهديدًا للأمن أو يسبب ازعاجًا للمواطنين. ودعا جميع المواطنين في محلية سنجة، وخاصة في مدينة سنجة، إلى مواصلة حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي.

كانت أصوات إطلاق نار قد سُمعت أمس بالقرب من منطقة حريري في محلية سنجة، مما تسبب في تخوف المواطنين من تلك المنطقة وعودتهم إلى منازلهم.

سونا