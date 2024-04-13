سياسية
بلينكن يهاتف شكري حول استئناف مفاوضات جدة لإنهاء الصراع في السودان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وناقش الوزيران الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات في إطار منبر جدة؛ التي تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين.
صحيفة السوداني
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