ولاية الجزيرة تعمل على إعادة الخدمات فى القرى المحررة





أكد الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، على ضرورة توفير الخدمات وتأهيل البنية التحتية، والاهتمام بالقرى والمناطق التي تم تحريرها من تهديد المليشيا المتمردة. وقام بترؤس اجتماع اللجنة العليا لإعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب بحضور لجنة الأمن بالولاية والاستاذ فضل المولى أبو سالف، وزير التخطيط العمراني، ورئيس المقاومة الشعبية المسلحة بمحلية بالمناقل.

وأكد فضل المولى أبو سالف على ضرورة بدء العمل الفوري في صيانة محطات المياه والكهرباء وتقديم خدمات الصحة. كما أشاد بالانتصارات المتتالية للقوات المسلحة في تحرير قرى الجزيرة من مليشيا التمرد، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حركة واسعة في مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح الاستاذ فضل المولى أبو سالف وزير التخطيط العمراني لولاية الجزيرة عن تشكيل ثلاث لجان لتنفيذ المقترحات التي تم تقديمها في الاجتماع، بالإضافة إلى استنفار جميع كوادر الخدمة المدنية بتخصصاتها المختلفة للمشاركة في جهود إعادة الإعمار والبدء الفوري في تأهيل الأضرار التي لحقت بالخدمات.

الاستاذ حافظ عبدالله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل قدم تقرير مفصل لكل المشاكل والمعوقات التي تواجه القري في الخدمات .

الاستاذ عبد المنعم ابوضريرة رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالولاية أكد علي دعم المقاومة المسلحة وإستعداد المستنفرين لحملة البناء والتعمير.

سونا