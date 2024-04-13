الجيش يصد محاولة تسلل من قوات الدعم السريع إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات بموقف شندي بالخرطوم بحري





صد الجيش السوداني محاولة تسلل من قوات الدعم السريع إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات بموقف شندي بالخرطوم بحري وذلك صباح السبت رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قال من قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان:

– طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض و التمرد موجود في الجنينة وزالنجي والجزيرة ونيالا

– الجيش استعاد جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي وقريبا سيتم حسم التمرد

– التمرد ومعاونيه في الداخل والخارج كانوا يريدون فرض أجندات تخصهم وتمكنهم من حكم البلاد دون وجه حق

– القوات المسلحة والمقاومة الشعبية انخرطوا في مواجهة المخطط الخارجي وأن من يحلمون بتفكيك الجيش حلمهم بعيد المنال

– المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيدا عن التسيس وجعل الاستنفار الشعبي تحت إمرة القوات المسلحة

– ملتزمون بمنبر جدة وعلى الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه

الجزيرة – السودان