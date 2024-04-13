سياسية
المبعوث الأمريكي يدعو الدعم السريع لفك حصار الفاشر ومناوي يلتقي أطباء بلا حدود
دعا المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحصار بالفاشر ودعا القوات المسلحة السودانية إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
والتقى وفد من منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ببورتسودان ويناقش معه ضرورة تغطية الحوجات الصحية والعلاجية بمستشفى الفاشر.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة