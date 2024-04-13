الخارجية السودانية لـ”الشرق”: الجيش لم يحصل على أسلحة من إيران





قالت وزارة الخارجية السودانية لـ”الشرق” الجمعة، إن الجيش لم يحصل على أسلحة من إيران في حربها ضد قوات الدعم السريع.

أكدت الحكومة السودانية أن القوات المسلحة لم تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر تشاد، مشيرةً إلى وصول هذه المساعدات إلى إقليم دارفور.

واتهمت الحكومة الدولية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه السودان فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية.

وقد أفاد مصدر كبير في الجيش السوداني وكالة “رويترز” بأن طائرات مسيرة إيرانية الصنع، التي تم تطويرها بواسطة الجيش السوداني، تساعد في تغيير مسار الصراع في البلاد ووقف تقدم قوات الدعم السريع، وهي القوات التي يحاربها السودانيون وتسعى لاستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بالعاصمة.

ونقلت “رويترز” عن ستة مصادر إيرانية ومسؤولين ودبلوماسيين بالمنطقة، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم بسبب السرية، قولهم إن الجيش السوداني حصل على طائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الأشهر القليلة الماضية.

الشرق للأخبار