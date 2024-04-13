رحيل ملك الأناقة الإيطالية.. روبيرتو كافالى – صورة





رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عامًا أحد أساطير عالم الموضة، المصمم الإيطالي الشهير روبيرتو كافالي، مغادرًا خلفه إرثًا ثريًا من التصاميم المميزة التي أثرت في عالم الأناقة لعقود. وذلك في يوم الجمعة.

ولد كافالي في فلورنسا عام 1940، المدينة التي تعتبر مهد صناعة الجلود في إيطاليا، حيث برز منذ بداياته بفضل استخدامه للجلود المطبوعة بنقشاتها الفريدة والجينز المزخرف، مما جعله رائدًا في مجال ابتكار الصيحات الجديدة.

في السبعينيات، أسس كافالي علامته التجارية التي اشتهرت بسرعة على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل تصاميمه الجريئة التي لاقت اعجاب نجمات هوليوود مثل صوفيا لورين وبريجيت باردو وسيندي كراوفورد.

وظلت تصاميم كافالي تحافظ على جاذبيتها عبر العقود، حيث استمرت في جذب الأجيال الشابة من المشاهير، بدءًا من نجمة وسائل التواصل الاجتماعي كيم كارداشيان وصولاً إلى أيقونة الموضة جينيفر لوبيز.

رحل كافالي تاركًا وراءه إرثًا ضخمًا من التصاميم المبدعة، وفلسفة فريدة حول الأناقة والجمال، فقد كان يؤمن بأن “تصاميمه موجودة لتجعل النساء تبتسم”، وأن “الحياة من دون حب لا تستحق أن تعاش”.

عبرت عائلة كافالي ودار الأزياء عن حزنها العميق لرحيل “ملك الأناقة الإيطالية”، ونشرت الدار على حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “نودع اليوم وبحزن كبير المؤسس روبيرتو كافالي”.

كما أرسل المدير الإبداعي للدار، فاوستو بوغليزي، رسالة مؤثرة إلى كافالي، عبر فيها عن امتنانه لفرصة العمل تحت إرثه، مؤكدًا أن “روحه ستبقى حاضرة إلى الأبد”.

تاريخ روبيرتو كافالي لا يتألق فقط بتصاميمه الاستثنائية، بل يترك بصمة لا تنسى من خلال عباراته الملهمة التي تلهم عشاق الموضة. ومن بين أقواله الشهيرة:

– “الموضة تعتبر صعبة للتعلم لأنها محاكاة للإرث الجيني للإنسان.”

– “اجعل الحب يحيط بك، فهو شعلة الحياة.”

– “تصاميمي تهدف لجلب الابتسامة للنساء، فأنا لا أحكي قصصًا خيالية، بل مغامرات تنبض بالحياة.”

جريدة الدستور