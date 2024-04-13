



الجوازات تعلن اكتمال الطباعة لـ 10 مراكز وتسليم اعداد كبيرة لمراكزها بالولايات و السفارات

استمرارا لجهودها خلال فترة عيد الفطر المبارك، تعلن الادارة العامة للجوازات والهجرة عن اكتمال طباعة كافة الجوازات للذين تقدموا بإجراءاتهم حتى تاريخ 4/4/2024م بعدد 10 مراكز وهي: القضارف – كسلا – بورتسودان – عطبرة – مروي – دنقلا – حلفا – شندي – المتمة – كرري.

كما تعلن الادارة عن وصول عدد كبير من الجوازات الى كل من سنار، سنجة، الدمازين، كوستي، الابيض والدويم ليتم تسليمها للمواطنين.

وحثت الادارة المواطنين الكرام مراجعة المراكز المذكورة للاستلام، وعلى ذات الصعيد نوهت الى انه تم ارسال اعداد كبيرة من الجوازات الى سفارات وقنصليات السودان بالخارج قبل عطلة عيد الفطر المبارك جاهزة للاستلام.