ملخص حديث البرهان في زيارته التفقدية لوادي سيدنا و أمدرمان

أهم ماورد في حديث السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في زيارته التفقدية لوادي سيدنا و أمدرمان:

كانت ولا زالت القوات المسلحة قواتا للشعب وتعززت الآن أكثر بما حدث من خلال الإستنفار ونعمل الآن على الإستفادة من هذه النفرة بعيدا عن التسييس.

▪︎ هنالك لجان عليا للإستنفار تعكف على وضع لائحة لتقنين هذه القوات و الإعتماد عليها كإحتياط للقوات المسلحة مستقبلا.

▪︎ نعمل على حل مشاكل المستنفرين ورعايتهم واستصحابهم في المؤسسة العسكرية التي وجدت القبول من الشعب لأنها محل ثقة من الجميع فهي منه وإليه.

▪︎ لدينا ثوابت معلومة للجميع فالحديث عن العمل السياسي الآن مرفوض ولا مجال لأي عمل سياسي قبل إنهاء الحرب فالأولوية لإسكات البنادق.

▪︎ لن نقبل بقيام عملية سياسية في ظل التمرد وإحتلال منازل المواطنين وشرطنا للعودة إلى التفاوض قائم على مطلوبات منبر جدة بخروج المتمردين من البيوت والأعيان المدنية والمناطق التي تم احتلالها لاحقا.

▪︎ اذا تمت الإستجابة لمطلوباتنا على إستعداد لحقن الدماء وفيما عدا ذلك سنستمر حتى زوال التمرد ونثق في ذلك لأننا على حق ونحن نتحسس خطانا جيدا قبل الإقدام عليها حتى نستكمل طرد العدو بتوفيق الله.

نشد على أيادي الجميع وكل من شارك في هذه المعركة ونشيد بالسيد والي الخرطوم وهنالك نفر مقدر وقفوا وقفة مشرفة من معاشيي القوات المسلحة والمواطنين الشرفاء الذين تجاوزوا معاناتهم وكل شئ وانضموا لأبنائهم بالقوات المسلحة .

▪︎ هذا الجيش منذ قيامه بنى بشكل صحيح ولا زالت الأجيال تتعاقب حتى يرى السودان مستقبلا مشرقا و قريبا سنستكمل كل مطلوباتنا لتطويره ولا نخشى شيئا ولن نتردد في إتخاذ القرارات التي تحفظ للشعب السوداني كرامته .

▪︎ كل ما من شأنه تقدم الوطن وأمنه وسلامته سنعمل على القيام به ونحن كل يوم نزداد قوة ونقترب من تحقيق أهداف الشعب.

إعلام القوات المسلحة