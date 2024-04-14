



قال رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان من منطقة أمدرمان العسكرية بأن الحل هو دحر هذا التمرد وهذا رأي الشعب السوداني ونحن ننفذ تعليمات شعبنا العظيم. وأضاف البرهان:

– العام القادم سنحتفل بمرور مائة عام لأعظم جيش في هذا الكون الجيش السوداني

– كل القوى الخارجية المتربصة بالسودان أعينها على تدمير هذا الجيش لأنهم جميعاً يعرفون قوة هذا البلد في قواته المسلحة

– معركتنا مع التمرد ليست في الخرطوم والجزيرة فقط معركتنا معهم حتى في نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي

– أي شخص تعاون مع المتمردين بالرأي والمساندة بالنسبة لنا عدو مثله مثل المتمردين