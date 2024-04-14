سياسية
مجموعة غاضبون بلا حدود: أي محاولة لبناء كتيبة أو لواء خاص هو تمليش جديد
قالت مجموعة غاضبون بلا حدود بأن أي محاولة لبناء كتيبة أو لواء خاص هو تمليش جديد وتمهيد لعملية صنع مليشيا ومواصلة في نهج ثنائية الجيوش.
– مستنفرين الكيان بفرعياته المختلفة في العاصمة والولايات يعملون داخل الجيش بصورة منفصلة عن بعضهم البعض
– نحذر من أي محاولة لإنتقاص أو تبخيس في حق ومجهود مستنفرينا داخل الجيش.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة