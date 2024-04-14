سياسية

مجموعة غاضبون بلا حدود: أي محاولة لبناء كتيبة أو لواء خاص هو تمليش جديد

2024/04/14

قالت مجموعة غاضبون بلا حدود بأن  أي محاولة لبناء كتيبة أو لواء خاص هو تمليش جديد وتمهيد لعملية صنع مليشيا ومواصلة في نهج ثنائية الجيوش.
– مستنفرين الكيان بفرعياته المختلفة في العاصمة والولايات يعملون داخل الجيش بصورة منفصلة عن بعضهم البعض
– نحذر من أي محاولة لإنتقاص أو تبخيس في حق ومجهود مستنفرينا داخل الجيش.
الجزيرة – السودان

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