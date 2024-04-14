قيادي بالعدل والمساواة: الشعب تصدى للمؤامرات باصطفافه خلف الجيش





أعلن الجنرال التوم حامد توتو، القيادي في حركة العدل والمساواة، عن قرب عودة الأسر التي نزحت بسبب الحرب إلى منازلها، مشيراً إلى أن الجيش سيعلن قريباً تحرير الخرطوم وجميع المدن التي سيطرت عليها مليشيا آل دقلو الإرهابية، من الغزاة والجنجويد.

وأدلى بتلك التصريحات خلال خطابه في احتفال جمعية الخيرية لأسرة ميرى في ولاية البحر الأحمر بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى وجود مؤامرات تحاك ضد السودان بدعم من قوى البغي والاستعمار الحديث، مستهدفةً في المقام الأول الشعوب السودانية الأصيلة ذات التاريخ والحضارة والقيم، بهدف تهجيرهم ليحتل عرب الشتات والجنجويد السودان كموطن بديل لهم.

وأكد أن الشعب السوداني قد تصدى لهذه المؤامرات من خلال تأييده لقواته المسلحة، وخاصة أبناء النوبة الذين يقاتلون في جميع الجبهات من أجل الحفاظ على الأرض، لأنهم لا يعرفون وطناً غير هذا البلاد. وأضاف أن مستقبل السودان بعد الحرب سيتشكل على أسس جديدة ترتكز فيها إدارة الدولة السودانية على معيار المواقف الوطنية الداعمة للقوات المسلحة واستقرار السودان وأمنه.

وشكر الجنرال توتو أهالي البحر الأحمر، الحكومة والشعب، على استقبالهم واستضافتهم للوافدين من أبناء الشعب السوداني، مؤكداً أهمية إحياء التحالفات وبناء الشراكات بين القبائل المختلفة في ولاية البحر الأحمر من أجل تعزيز الوحدة الحقيقية لأهل السودان.

سونا