كشف قصور القلب من الهاتف





في جامعة توركو في فنلندا، طور باحثون تقنية جديدة تعتمد على مستشعرات الهواتف الذكية لتحليل حركة القلب واكتشاف قصوره، وهو مرض يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يتميز هذا المرض بعدم قدرة القلب على أداء وظيفته الطبيعية في ضخ الدم إلى الجسم، وهو حالة خطيرة يمكن أن تتطور نتيجة لعدة أمراض مختلفة تؤثر على القلب والأوعية الدموية، وقد تستلزم الأعراض التي يسببها هذا المرض الدخول المتكرر إلى المستشفى.

ويقول طبيب القلب أنتي ساراستي، أحد المؤلفين الرئيسيين للمقال البحثي وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة كولومبيا: «إنّ النتائج التي حصلنا عليها بهذه الطريقة الجديدة واعدة، وقد تسهل في المستقبل اكتشاف قصور القلب».

صحيفة الخليج