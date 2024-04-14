تحديد مواعيد إنتهاء التقديم والسداد الالكتروني للحج بولاية النيل الأبيض





أعلنت أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض استمرار التقديم والسداد الالكتروني للراغبين في الحج لموسم ١٤٤٥ هجرية ، حتى ١٥ شوال الجاري ، الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٤م .

وقال الدكتور فتحي مهدي احمد أمين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض في تصريح ( لسونا ) إن قرار المجلس الأعلى للحج والعمرة بتمديد فترة التقديم والسداد الالكتروني يؤكد حرص المجلس لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في إكمال إجراءاتهم ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب ، ودعا الراغبين في السداد بأن بنكك الخرطوم خصص منافذ للسداد بكل فروع البنك بالولاية بالإضافة للسداد عبر تطبيق بنكك .

وأكد أمين الحج والعمره بالولاية أن إدارته تعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية حسب المحاور المختلفة في الاشتراطات الصحية و تطعيم وتدريب الحجاج الذين أكملوا إجراءاتهم وإنجاز التأشيرة حسب المصفوفة الزمنية للمكلة العربية السعودية لحج هذا العام .

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