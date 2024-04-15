أعراض في العين تستوجب استشارة الطبيب فوراً





بعض أمراض العيون تتطلب عناية طبية فورية نظرًا لقدرتها على التطور بسرعة وتسبب فقدانًا كليًا أو جزئيًا للبصر. تشير الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا، أخصائية طب وجراحة العيون، في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن فقدان البصر فجأة يمكن أن يكون إشارة لتمزق شبكية العين أو خلل في العصب البصري، بالإضافة إلى ظهور مناطق مظلمة في الرؤية، مما يستدعي استشارة الطبيب الناظر على الفور لتحديد السبب ومنع تفاقم الحالة. تؤكد: “ينبغي التنبيه إلى أن انخفاض الرؤية وعدم ملاءمة النظارات يمكن أن تشير إلى مشكلات صحية خطيرة مثل إعتام عدسة العين.

أما الألم في العينين أو الصدغ أو أعلى الحاجب، فهو علامة على وجود الجلوكوما. ومن بين الأعراض الجسيمة الأخرى، يمكن أن يكون الشعور بالإرهاق في العين مؤشرًا على الجلوكوما أو إعتام العدسة، بالإضافة إلى مشكلات في تكيف العين وجفاف العين”.

ظهور الذباب العائمة أو الديدان أو البقع في الرؤية قد يشير إلى تلف في الجسم الزجاجي، والذي قد يكون مرتبطًا أيضًا بانحلال الشبكية المحيطي وتمزقها ونزيفها في الجسم الزجاجي.

كما يمكن أن تكون الومضات والتألق والبريق علامات على تمزق الشبكية وانفصالها، بالإضافة إلى مشاكل في الأوعية الدموية. وبحسب تصريحاتها، يمكن أن يكون انحناء الخطوط المستقيمة أو الزوايا مرتبطًا بمرض ضمور البقع، لذا يجب عدم تجاهل ظهور هذه الأعراض، بالإضافة إلى ظهور أورام في الجفون والملتحمة والصلبة والتصاق الجفون في الصباح واحمرار العينين والشعور بالجفاف والرمل فيها وحكة في حواف الجفن والصداع أثناء الإجهاد البصري ورهاب الضوء وتدمع العينين وتورم واحمار الجفون.

وتوصي بمراجعة طبيب العيون فورا عند ظهور أي من هذه الأعراض وعدم تجاهلها مبكرا ومنع تطورها.

الخبر الجزائرية