سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد





اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 14 أبريل 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1120.00 جنيه للشراء.

1128.40 جنيه للبيع.

النقد

1120.00 جنيه للشراء.

1128.40 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)