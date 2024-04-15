الإدارة العامة للمرور تكرم وتحتفي بعدد من قادة المرور السابقين – صورة

في إطار التواصل بين الاجيال وحفاظا علي موروثات الإدارة العامة للمرور ودائرة المرور السريع نفذت ادارة السريع بالولاية الشمالية عبر مديرها المكلف برنامج معايدة وتكريم لعدد من قادة الشرطة والمرور من كانت لهم بصمات في العمل الشرطي و المروري حيث تم تكريم كل من اللواء شرطة (م) فضل محمد فضل مدير شرطة الولاية الاسبق و اللواء شرطة(م) مدثر محمد احمد مدير الشرطة القضائية الاسبق وكان مديرا للشئون العامة بالولاية ومديرا لمرور الولاية واللواء شرطة(م) علاء الدين محمد الحسن مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم الأسبق و اللواء شرطة(م) امين ساتي محمد مدير الميناء البري حالياً وكان مدير للشئون العامة في الولاية و اللواء شرطة(م) ماجدة محمد الحسن هيئة الشئون المالية وكانت مديراً للشئون المالية بالادارة العامة للمرور في فترة سابقة.