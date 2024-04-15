والي الشمالية يمتدح دعم ومساندة المقاومة الشعبية للقوات المسلحة





أشاد والي الولاية الشمالية، السيد عابدين عوض الله، بجهود المقاومة الشعبية ودعمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة المليشيات المتمردة، وأكد على أهمية هذه الجهود في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها، وفي بناء مستقبل مشرق للسودان، ممتلكاً للعزة والكرامة.

وخلال لقاءه بوفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية، برئاسة الفريق دكتور مهندس صالح يسن صالح، وبحضور وزير المالية والقوى العاملة في الولاية، السيد حافظ عوض الكريم، والمدير العام لبنك أمدرمان الوطني، الدكتور عبد الحميد محمد جميل، والمدير العام لشركة سنابل، الدكتور ياسر بشير، وعدد من القيادات، أكد الوالي دعم حكومة الولاية للمقاومة الشعبية، واستعدادها للوقوف إلى جانبها حتى تحقق أهدافها المرجوة.

خلال اللقاء، استمع والي ولاية الشمالية إلى تقارير عن نتائج زيارات وفود المقاومة الشعبية لمحليات الولاية السبع خلال الأيام السابقة. أكد نائب رئيس المقاومة الشعبية في الشمالية، اللواء دكتور عبد الرحمن فقيري، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الزيارات تهدف إلى تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكتائب الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية الفعاليات والقطاعات في المحليات لمواجهة التآمر والاستهداف وحفظ أمن واستقرار الولاية. كما أشار إلى أهمية تنوير المجتمع بأعمال المقاومة الشعبية وتنفيذ متطلبات إعداد هيكل موحد وقوي ينطلق من القاعدة بمشاركة جميع الفعاليات والقيادات الرسمية والشعبية، بهدف تكوين جسم جامع يضم كافة أبناء السودان وولاية الشمالية لبناء مستقبل البلاد الجديد بعد 15 أبريل. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عقد مؤتمر جامع في مدينة دنقلا برئاسة الولاية للتشاور واستقاء آراء الجميع لتأسيس مقاومة شعبية فعّالة في هذه المرحلة التاريخية للسودان.

سونا