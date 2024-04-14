“ود زينب” وغاضبون بلا حدود في ضيافة البرهان – صور





التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بشباب من مجموعة “غاضبون” بلا حدود المستنفرون ضمن صفوف الجيش..

والتقى البرهان بـ الناشط المدني “مؤمن ود زينب” بمدينة أم درمان.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

شاهد الصور: الجزيرة – السودان

رصد وتحرير – النيلين