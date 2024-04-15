باحث: السودانيون يصوّتون بـ 59% لعملية الحسم العسكري بدلاً من العودة للمفاوضات

قال الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات صلاح خليل بأن السودانيين يصوّتون بـ 59% لعملية الحسم العسكري بدلاً من العودة للمفاوضات.

وقالت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين: نحث على وقف إطلاق النار الآن في البلاد، والوصول دون عوائق والمزيد من التمويل لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح وحماية مستقبل 24 مليون طفل.

الشرق للأخبار