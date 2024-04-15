سياسية
باحث: السودانيون يصوّتون بـ 59% لعملية الحسم العسكري بدلاً من العودة للمفاوضات
قال الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات صلاح خليل بأن السودانيين يصوّتون بـ 59% لعملية الحسم العسكري بدلاً من العودة للمفاوضات.
وقالت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين: نحث على وقف إطلاق النار الآن في البلاد، والوصول دون عوائق والمزيد من التمويل لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح وحماية مستقبل 24 مليون طفل.
الشرق للأخبار
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