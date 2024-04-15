شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد فتح الله يلهب حفل في القاهرة بالإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله) وساخرون: (يا جماعة كفاية لحدي هنا لأنو براؤون دي بتحمي القحاتة النوم)





تداول جمهور ومحبي الفنان السوداني الشاب أحمد فتح الله, مقطع فيديو حديث له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الفنان الملقب بــ”البندول” وهو يغني خلال حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

والهب الفنان أحمد فتح الله الحفل بالإنشاد “الترند” والذي حقق شهرة واسعة مؤخراً (براؤون يا رسول الله).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أطلق عدد من التعليقات الساخرة والطريفة والتي جاء أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (يا جماعة كفاية لحدي هنا لأنو براؤون دي بتحمي القحاتة النوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين