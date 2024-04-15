



– فرنسا ورئيس وزراء ( مستقيل) وصعاليق يتحدثون عن مصير السودان!!

– والسودان نفسه غير مدعو لهذه المسرحية العنقوليه..

– فرنسا مازالت المصلحجي الذي يسعي لاستنذاف القارة السمراء فبعد ان طُردت من مستعمراتها رأت في السودان فريسه يمكن ان تعوس فيها طرقة الاستعمار الحديث.

– اما عن حمدوك الذي استقال بمحض ارادته بعد ان فشل ومن معه من صعاليق في ادارة الدولة السودانيه ودكو باقتصادها الدرك الاسفل من الانهيار يرى نفسه انه الاحق بحكم هذه الدوله القاره فينطبق عليه المثل القائل ( ضربني وبكا وسبقني وشتكى)

– شلة الصعاليق وعملاء السفارات والمنظمات يسعون بكل السبل للحصول على كراسي سلطويه حتي يذيقو هذا الشعب المسكين ويلاتهم في فترة حكمهم، فهم بعد ان دفعو بالشباب للموت في مظاهراتهم باسم الشهداء وضعو ايديهم مع العسكر الذين وصفوهم الطغاة والهمج والسارقين.. فهم على استعداد تام ( ان يلحسو اقدام الباغيات) لينالو مرادهم.

– الغريب ان بين هذا وذاك يوجد شعب مغلوب على امره مطحون ان وقف مع الجيش وصف بالكوزنه وان وقف مع الصعاليق عاش عذاب القبر حياً وان ايد فرنسا سُرق كل مايملك امام عينيه وان سكت مات هماً.

#وائل_البابلي

#مؤامرة_باريس