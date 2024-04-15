سياسية

ايغاد: ضرورة بدء مبادرة شاملة عبر العملية السياسية التي يقودها السودانيون باعتبارها الأقرب للنجاح

2024/04/15

قال السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيغاد” ورقني قبيهو:
– نحث جميع أصحاب المصلحة على العمل عن كثب مع الإيغاد والمبعوث الخاص للسودان للعمل على تأمين وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني.
– ضرورة بدء مبادرة شاملة عبر العملية السياسية التي يقودها السودانيون باعتبارها الأقرب للنجاح
– نؤكد على التزام إيغاد الثابت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول الجوار وأصحاب المصلحة السودانيين في السعي إلى السلام والاستقرار الدائمين.
الجزيرة – السودان

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