سياسية
ايغاد: ضرورة بدء مبادرة شاملة عبر العملية السياسية التي يقودها السودانيون باعتبارها الأقرب للنجاح
قال السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيغاد” ورقني قبيهو:
– نحث جميع أصحاب المصلحة على العمل عن كثب مع الإيغاد والمبعوث الخاص للسودان للعمل على تأمين وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني.
– ضرورة بدء مبادرة شاملة عبر العملية السياسية التي يقودها السودانيون باعتبارها الأقرب للنجاح
– نؤكد على التزام إيغاد الثابت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول الجوار وأصحاب المصلحة السودانيين في السعي إلى السلام والاستقرار الدائمين.
الجزيرة – السودان
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