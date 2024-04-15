والي الجزيرة يلتقي بمدير الإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة





قال السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، إن الشعب السوداني يستمر في جهاده، وهو جهاد لا ينتهي إلا بإعمار الأرض وتحقيق الأمن والطمانينة، وببناء دولة العدل ونشر ثقافة التعايش السلمي.

وفي لقاءه بمكتبه اليوم في مدينة المناقل، أشاد اللواء أمن علي حمد، مدير الإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة، بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الوطن، مؤكدًا أنهم قدموا أروع الأمثلة في الانتماء والولاء والوفاء لتراب الوطن، حيث تصدوا لميادين القتال للدفاع عن الأرض والكرامة.

من جانبه، أوضح اللواء أمن علي حمد أن الغرض من الزيارة هو تقديم التهنئة لحركات ولاية الجزيرة وللمرابطين في جميع الجبهات القتالية على الانتصارات التي تحققت ضد المليشيات المتمردة، مؤكدًا استعداد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية لتنفيذ توجيهات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، لحسم التمرد.

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