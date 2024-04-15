قرار صارم لوزارة التربية بالخرطوم بشأن فتح مدارس الولاية





أمرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم في توجيه رسمي صادر بعدم فتح أي مدرسة حكومية أو خاصة وفقاً لموجهات لجنة الأمن بالولاية.

و أكدت الوزارة أن هذا القرار من شأن حكومة الولاية و أنه اتة بناءً على توصيات لجنة أمن الولاية والوزارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم في توجيه رسمي صادر عن المدير العام لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، د.قريب الله محمد احمد.، بشان بداية العام الدراسي بالولاية،إن فتح المدارس يتم بقرار من حكومة الولاية بناءً على توصيات لجنة أمن الولاية ووزارة التربية والتعليم.

وجاء التوجيه الذي خاطب إدارات المدارس وأولياء الأمور، بعد أن نما إلى علم الوزارة أن بعض المدارس الخاصة قد أعلنت عن نيتها في فتح أبوابها أمام الطلاب. وقالت الوزارة، بما أن هذا الأمر لم يتم حتى الآن فإننا نوجه جميع المدارس على مستوى الولاية، الحكومية والخاصة، بعدم فتح أي مدرسة إلا بعد صدور قرار من حكومة الولاية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على اهتمام حكومة الولاية بمتابعة استقرار الدراسة بالولاية بعد توفر المطلوبات اللازمة أمنيا وماليا، وشددت على التعامل الحازم مع كل مدرسة تخالف ذلك إداريًا وأمنيًا.

و انطلق، صباح أمس الأحد في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، العام الدراسي بعد توقف استمر لعام بسبب الحرب.

وقرع والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود جرس انطلاق العام الدراسي 2024 بمدرسة الرماح الثانوية الحكومية بنات بحي شقر ببورتسودان.

وأعلن الوالي في تصريح صحفي تفريغ 68 مدرسة من النازحين وتخصيص 34 مدرسة للإيواء وإيواء حوالي أربعة آلاف وافد.

اليوم التالي