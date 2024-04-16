بروتوكول جديد سيحدث انقلاباً في طريقة علاج مرض السكري من النوع الثاني بدون أدوية





قدَّم الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة في جامعة هارفارد، بحثًا مهمًا حول علاج مرض السكري بدون أدوية خلال عام واحد.

قُدِّم البحث المهم من قبل الدكتور أسامة حمدي في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا. يقدم هذا البحث نهجًا مبتكرًا للوصول إلى الشفاء من مرض السكري من النوع الثاني خلال خمس سنوات فقط، ويُعرف هذا النهج بـ “بروتوكول إنجاز الشفاء من مرض السكري” أو بالاختصار DROP.

أوضح أستاذ السكر والباطنة أن المرضى الذين تم تطبيق بروتوكول DROP عليهم لأول مرة توقفوا تمامًا عن تناول الأدوية اعتبارًا من اليوم الأول للبرنامج، وقد تم متابعتهم لمدة سنة كاملة للتأكد من عدم عودة المرض. وفقًا لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

بروتوكول DROP، الذي من المتوقع تطبيقه في العديد من دول العالم، يُنطبق فقط على المرضى الذين يستوفون ثلاثة شروط:

– أن يكون المرض في سنواته الخمس الأولى.

– ألا يزيد العلاج الذي يتلقاه المريض على دوائين للسكر وبأي جرعة ، وليس من بينهما الإنسولين.

– أن يكون السكر التراكمي أقل من 8%؜ عند بدء العلاج.

يهدف البرنامج إلى خفض معدل السكر التراكمي إلى ما دون ٦.٥٪، وهو المستوى الذي يُشخَّص به مرض السكر، دون استخدام أي أدوية لمدة ثلاثة أشهر، ثم الحفاظ على هذه النتائج لمدة سنة كاملة دون تناول أي علاج دوائي.

وكانت النتائج ملفتة للنظر في المجموعة الأولى؛ حيث تم تحقيق متوسط لمعدل السكر التراكمي يبلغ ٦.١٪ دون الحاجة لأي علاج دوائي بعد المرحلة الأولى، وظلَّ مستقرًا دون ٦.٥٪ في 80٪ من المرضى بعد مرور سنة كاملة. نعتقد أن بروتوكول DROP سيحدث تحولًا جذريًا في كيفية علاج مرض السكر في السنوات الخمس الأولى من تشخيصه، وسنقوم بالبدء في إجراء أبحاث واسعة النطاق حول هذا الموضوع في خمس دول حول العالم.

صحيفة البيان