مدير شرطة ولاية شمال دارفور يتفقد الجرحى والمصابين بمستشفي الفاشر الجنوبي

قام مدير شرطة ولاية شمال دارفور العميد شرطة ايوب عبد الرحيم حسن المبارك بزيارة تفقدية لمستشفى الفاشر الجنوبي رفقة مدير دائرة الشؤون العامة العميد شرطة محمد موسى فضل ومدير شرطة محلية الفاشر العميد شرطة طارق بشير نصرون ومدير ادارة التوجيه والخدمات الاجتماعيات وعدد من من الضباط وضباط الصف بشرطة الولاية.

تفقد الجرحى والمصابين جراء الأحداث الموسفة التي شهدتها الولاية مساء امس بين القوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح ضد مليشيات الدعم السريع المتمردة ، والتي اسفرت عن استشهاد (٣) من افرد شرطة الولاية و إصابة (٦) اخرين .

سائلاً الله عزوجل ان يتغمضهم بالرحمة والمغفرة وان يشفي الجرحى والمصابين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان