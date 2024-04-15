العطا يتفقد القوات المرابطة بالمواقع الأمامية في الفاو والمناقل – شاهد الصور والفيديو

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا الإثنين إلى مدينة الفاو بولاية القضارف ، وكان في إستقباله قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.
وتلقى الفريق أول ركن ياسر العطا تنويراً ضافياً حول مجمل الأوضاع الأمنية وسير موقف العمليات .
ونقل سيادته تحايا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشرقية العسكرية .
كما تفقد سيادته القوات المرابطة بالمواقع الأمامية وإطمأن على سير العمليات.
وتفقد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا القوات في محور المناقل وسط حماس كبير وروح
قتالية عالية لحسم المرتزقة وتطهير الجزيرة من دنس مليشيا آل دقلو.
إعلام القوات المسلحة
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