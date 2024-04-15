العطا يتفقد القوات المرابطة بالمواقع الأمامية في الفاو والمناقل – شاهد الصور والفيديو

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا الإثنين إلى مدينة الفاو بولاية القضارف ، وكان في إستقباله قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.